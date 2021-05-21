Фінал міжнародного пісенного конкурсу відбудеться 22 травня.

Стало відомо, під яким номером у фіналі Євробачення 2021 виступить український гурт Gо_A. Глядачі побачать номер нашого музичного колективу під номером 19.

Про це стало відомо за результатами жеребкування.

Фінал Євробачення 2021: порядок виступів конкурсантів

Кіпр Албанія Ізраїль Бельгія Росія Мальта Португалія Сербія Великобританія Греція Швейцарія Ісландія Іспанія Молдова Німеччина Фінляндія Болгарія Литва Україна Франція Азербайджан Норвегія Нідерланди Італія Швеція Сан-Марино

Хто переможе на Євробаченні 2021: прогноз букмекерів

У четвер, 20 травня, відгримів другий півфінал Євробачення 2021, після якого букмекери оновили свої прогнози щодо фаворитів конкурсу.

Так, лідером досі залишається Італія, на друге місце піднялася Франція, посунувши Мальту на третю сходинку.

На четвертому місці розташувалася Україна. Далі йде Швейцарія.

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Автор: Ольга Робейко