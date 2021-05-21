Наша країна зберегла свою четверту позицію в прогнозі букмекерів.

У четвер, 20 травня, відгримів другий півфінал Євробачення 2021, після якого букмекери оновили свої прогнози щодо фаворитів конкурсу.

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Про це свідчать дані на сайті Євробачення.

Так, лідером досі залишається Італія, на друге місце піднялася Франція, посунувши Мальту на третю сходинку.

На четвертому місці розташувалася Україна, ще б пак: група Go_A "підірвала" зал своїм виступом у першому півфіналі. Далі йде Швейцарія.

Шосте місце зберегла Ісландія, а ось Фінляндія злетіла на сьоме після свого вчорашнього ефектного виступу.

Далі в топ-10 йдуть Португалія, Сан-Марино і Болгарія.

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Фінал Євробачення 2021: хто виступить

З першого півфіналу до фіналу потрапили: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна.

З другого півфіналу до фіналу, який відбудеться 22 травня, пройшли: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

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Автор: Ольга Робейко