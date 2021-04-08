Найнижчі рейтинги виявилися у таких фільмів, як "Супермен 3" і "Супермен 4: у пошуках світу".

Критики вважають, що найгіршою супергеройською франшизою стали два фільми про Супермена.

Про це повідомляє MovieWeb.

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Згідно з оцінками на сайті Rotten Tomatoes, найнижчі рейтинги виявилися у таких фільмів, як "Супермен 3" і "Супермен 4: у пошуках світу".

На другому місці опинилися фільми про Бетмена. Ці картини отримали низький рейтинг через провальні картини на кшталт "Бетмен і Робін".

На третьому місці - фільми про розширений всесвіт DC. На думку критиків, найбільш невдалими проектами цієї франшизи стали "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" і "Загін самогубців".

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Автор: Діана Могилєвич