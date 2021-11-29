У неділю, 28 листопада, на 1+1 минув фінал шоу "Танці з зірками". Уперше в історії проекту за кубок змагалися три пари.
Читайте також"Танці зі зірками": хто пройшов до фіналуНа паркет в останньому випуску "Танців" вийшли Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Артур Логай та Анна Кареліна, Костянтин Войтенко й Роксоляна Маланчук.
Також сьогодні на паркет вийшли й інші зірки, що брали участь у цьому сезоні.
"Танці з зірками": хто переміг у шоу
Переможцем шоу "Танці з зірками" 2021 стала пара Артур Логай - Анна Кареліна. Вони отримали кубок проекту. Друге місце дісталося Ользі Харлан й Дмитру Дікусару. Бронза - у Костянтина Войтенка й Роксоляни Маланчук.
"Танці з зірками" фінал: онлайн-трансляція
Нагадаємо, у сезоні 2020 в шоу "Танці з зірками" перемогла пара Санта Дімопулос - Макс Леонов. Втім свій кубок Санта вирішила віддати Юлії Саніній.
У 2019 році перемогу на танцювальному проекті здобула Ксенія Мішина та Женя Кот. А в першому сезоні кубок отримав теперішній президент України Володимир Зеленський.