Третій ефір відбудеться в неділю, 19 вересня.

19 вересня на 1+1 вийде третій ефір шоу "Танці з зірками". На глядачів чекає вражаючий номер пам'яті легендарного судді шоу Григорія Чапкіса. Масштабна постановка вразить не тільки танцями, які обожнював Григорій Миколайович, а тим, що завдяки спеціальним сучасним технологіям його знову можна буде побачити на паркеті. Якою буде ця посвята, дивіться вже цієї неділі в ефірі телеканалу 1+1.

Недільного вечора вперше в п'ятому сезоні проекту за суддівським столом з'явиться гостьова суддя - поп-діва українського шоу-бізнесу Оля Полякова, яка брала участь у другому сезоні "Танців з зірками". Вона допоможе суддям оцінювати зіркових учасників. Ведучою балкона стане відома телеведуча і зіркова суддя шоу "Маскарад" Маша Єфросиніна. До того ж на глядачів чекає спільний танець зіркових суддів на відкритті шоу.

Нагадаємо, вже відбулося два ефіри шоу "Танці з зірками". Першими проект покинули комік Іван Люленов і хореограф Яна Цибульська. Також від участі в проекті змушена була відмовитися зірка "Жіночого кварталу" Настя Оруджова. Дівчина отримала травму коліна ще в першому ефірі, а потім опинилася в лікарні.

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Смерть Григорія Чапкіса

У червні 2021 року помер легендарний хореограф Григорій Чапкіс. Танцюрист тривалий час хворів, його тричі госпіталізували через двосторонню пневмонію.

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Автор: Діана Могилєвич