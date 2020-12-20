Йому зробили два тести на коронавірус і обидва негативні.

Із запаленням легенів до лікарні потрапив легендарний тренер "Танців з зірками" Григорій Чапкіс.

Читайте такожНа 20 років молодша: стало відомо про новий роман Тома Круза (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Три дні тому в нього піднялася температура, швидка, яка приїхала на виклик, забрала 90-річного народного артиста у стаціонар.

Чапкіс каже, що лежить він у ортопедичному відділенні, бо профільні стаціонари заповнені.

Артист відчуває слабкість. Йому зробили два тести на коронавірус і обидва негативні.

Останні новини про Чапкіса

Хореограф Григорій Чапкіс у 2020 році одружився вчетверте. Ім'я дружини невідоме. Вона молодша за Чапкіса на 52 роки.

У суперфіналі шоу "Танці з зірками" влаштували сюрприз для судді проекту Григорія Чапкіса — неочікувано на шоу прилетів з Америки його син Грег.

У 2019 році під час півфіналу "Танців з зірками" 89-річний Григорій Чапкіс розповів про свою нову подругу, яка була присутня в залі.

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Автор: УНІАН