Артист відчуває слабкість / фото zik.ua

Із запаленням легенів до лікарні потрапив легендарний тренер "Танців з зірками" Григорій Чапкіс.

Читайте такожНа 20 років молодша: стало відомо про новий роман Тома Круза (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Три дні тому в нього піднялася температура, швидка, яка приїхала на виклик, забрала 90-річного народного артиста у стаціонар.

Чапкіс каже, що лежить він у ортопедичному відділенні, бо профільні стаціонари заповнені.

Артист відчуває слабкість. Йому зробили два тести на коронавірус і обидва негативні. 

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Автор: УНІАН