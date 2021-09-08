Під час першого ефіру він виконав емоційну румбу зі своєю партнеркою Марією Колосовою.

Актор, учасник "Танців з зірками" та чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев прокоментував свій провальний виступ у першому ефірі шоу.

Своїми роздумами щодо низької оцінки від суддів - 7 балів - за румбу чоловік поділився в Instagram.

Читайте також"Танці з зірками": одна з учасниць отримала травму напередодні ефіру (відео)Олексій визнав, що перший номер на "Танцях" він зі своєю партнеркою з тріском провалили, та другий танець буде зовсім іншим, у ньому він проявить себе по-справжньому.

"З огляду на наші оцінки за румбу не вилетіти з другого ефіру буде вкрай складно, але з вашою допомогою і своїми зусиллями ми зобов'язані пройти далі", - написав Суровцев.

Макс Чмерковський поставив парі 3 бали, Катерина Кухар поставила 1, Влад Яма - 3.

Крім того, під час танцю Суровцев та Колосова поцілувались. Макс Барських, ведучий зіркового балкона, поцікавився, чи був поцілунок запланованим. "Ні, я так відчув", — Олексій.

Перший виступ Суровцева та Колосової на "Танцях з зірками"

Як повідомляв УНІАН, мегапопулярна в минулому українська співачка Євгенія Власова прийшла на "Танці з зірками" й кинула виклик самій собі. Вона хоче змінити уявлення про себе як про "артистку, яка пережила рак". Про це 43-річна зірка зі сльозами на очах розповіла під час першого прямого ефіру шоу.

Автор: Ольга Робейко