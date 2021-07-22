Телеканал 1+1 працює над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Нещодавно солістка групи Kazka Олександра Заріцька прийняла #танціззіркаміchallenge, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео. Артистка кинула виклик українському акторові, зірці серіалу "Слід" та чемпіону України зі стриптизу Олексію Суровцеву. Актор сьогодні прийняв челендж, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео.

"У дитинстві я дуже соромився танцювати, але завжди хотів. Тому вчився танцям вдома по відео, переглядав кліпи зарубіжних зірок. Від участі в "Танцях з зірками" очікую драйву, емоцій за рахунок подолання труднощів, змагального адреналіну. І хоч трохи навчитися бальним танцям", - прокоментував Олексій Суровцев свою участь в шоу.

Актор кинув виклик гумористці, зірці "Жіночого кварталу" Насті Оруджовій, а чи прийме вона #танціззіркаміchallenge, стане відомо вже скоро.

Читайте такожВладу Дарвіну-35: кліпи, які принесли йому популярність

Нагадаємо, виклик #танціззіркаміchallenge прийняли співачка Джамала, учасник групи Танок на майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка групи Kazka Олександра Заріцька. Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу "Танці з зірками".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич