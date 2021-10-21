Також культовий режисер похвалився черговою нагородою.

У вівторок, 19-го жовтня, відомий американський кінорежисер Квентін, Тарантіно на Римському кінофестивалі отримав нагороду за кар'єру і досягнення в кінематографі. 58-річний метр відверто розповів, які проекти мріє зняти.

Про це повідомляє Variety.

Під час прес-конференції він заявив, що не проти зняти третю частину кіносаги "Вбити Білла". Також він замислюється про роботу з таким жанром як спагетті-вестерн.

Читайте також"Джеймс Бонд "отримав зірку на голлівудській" Алеї слави " (відео)"Я з нетерпінням чекаю зняти цю річ, тому що це буде дійсно весело. Тому що я хочу зняти це в стилі спагетті-вестерн, де всі говорять різними мовами", — зазначив він.

На питання про те, коли і як він вирішив стати режисером, Тарантіно сказав, що йому знадобилося вісім років, щоб домогтися успіху, і сказав, що повністю усвідомив своє покликання, відвідуючи уроки акторської майстерності.

"Я зрозумів тоді, що люблю фільми більше всіх інших в класі. Я дуже сильно любив кіно, щоб стати актором. Я не хотів просто зніматися, я хотів, щоб фільм був моїм фільмом", — зізнався Тарантіно.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Квентін Тарантіно Квентін Тарантіно залишив свою матір без засобів для існування.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук