Фільм за сценарієм Джо Руссо вийде на Netflix 16 червня 2023 року.

Netflix випустив перший трейлер жорсткого бойовика "Евакуція 2" (Extraction 2) з Крісом Хемсвортом в ролі найманця Тайлера Рейка, що стане продовженням фільму 2020 року.

Судячи з трейлера, події фільму розгортатимуться трохи менше ніж з рік після фіналу першої частини, де Рейк отримав майже несумісні з життям поранення. Втім, судячи з усього, переживши клінічну смерть, герой не лише зумів стати на ноги, а ще й повернувся до роботи, і тепер на нього чекає нова місія з порятунку. Деталі про сюжет фільму поки не розкриваються, але, судячи з великої кількості грузинських акторів у касті, частина подій фільму відбуватиметься саме у Грузії.

Окрім Кріса Хемсворта ("Тор", "Месники", "Нічого хорошого в готелі "Ель Рояль") у фільмі зіграли Гольшіфте Фарахані та Адам Бесса, які повернулися до ролей напарників Рейка.

Серед нових імен у списку акторів – Даніель Бернгардт ("Джон Вік", "Атомна блондинка").

Режисером фільму виступив колишній каскадер Сем Харгрейв, який також зняв попередній фільм. Сценарій до фільму, як і до першої частини, написав Джо Руссо, який разом зі своїм братом Ентоні зняв фільми "Перший месник: Зимовий солдат", "Месники: Завершення" та "Сіра людина". Вони ж є продюсерами фільму.

Зазначимо, що кілька днів тому стало відомо, що фільм "Евакуція 2" отримав рейтинг R (18+) "через жорстке та криваве насильство протягом усього фільму та ненормативну лексику".

Фільм вийде на Netflix 16 червня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: