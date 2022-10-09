Прем'єра 3 сезону популярного серіалу відбудеться 5 грудня 2022 року на HBO.

Вийшов перший трейлер третього і заключного сезону фентезі-серіалу "Темні матерії" (His Dark Materials), в якому одну з ролей знову зіграє Джеймс Макевой ("Люди Ікс", "Спліт", "Воно 2", "Атомна блондинка", "Бруд").

Також стало відомо, що прем'єра сезону відбудеться 5 грудня 2022 року на HBO.

Всього сезон складатиметься з восьми епізодів, які виходитимуть по два на тиждень.

Темні матерії: що відомо про серіал

Світова прем'єра американсько-британського серіалу в жанрі фентезі "Темні матерії" (His Dark Materials) відбулася в листопаді 2019 року на телеканалах BBC One і HBO. У листопаді-грудні 2020 року вийшов другий сезон серіалу, який відразу ж після завершення був продовжений на третій сезон, він стане останнім. Обидва сезони серіалу отримали позитивні відгуки.

Серіал заснований на однойменній трилогії Філіпа Пулмана. Події розгортаються в мультиреальності та переміщаються з одного світу в інший. У центрі сюжету – дівчина-підліток Ліра з паралельного нашому світу, якій, згідно з пророцтвом, належить змінити світ. З цього моменту вона відправляється в захоплюючу і небезпечну подорож по різних світах, зустрічаючи на своєму шляху безліч цікавих персонажів.

Головну роль в серіалі виконує Дафні Кін ("Логан", "Ана"). Також в серіалі, крім Джеймса Макевоя, задіяні Рут Вілсон ("Лютер", "Як вони біжать"), Рута Гедмінтас ("Штам", "Вуличний кіт на ім'я Боб"), Амір Вілсон ("Лист королю", "Таємничий сад") та інші.

Сценаристом серіалу є Джек Торн, який до цього працював над серіалами "Молокососи", "Покидьки", "Це Англія '86", "Це Англія '88" та іншими.

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