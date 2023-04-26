Заключний фільм серії вийде в український прокат 31 серпня 2023 року.

Кінокомпанія Sony Pictures випустила перший трейлер кримінального екшна "Праведник 3: Остання глава" (The Equalizer 3) з Дензелом Вашингтоном в головній ролі.

Після подій попереднього фільмі відставний агент ЦРУ Роберт Макколл, який на пенсії періодично застосовує свої навички у повсякденному житті для захисту тих, хто цього потребує, переїздить до Південної Італії. Там він швидко заводить нових друзів та стає "своїм". Коли ж його нові друзі опинилися під впливом місцевих кримінальних авторитетів, Маккол вирішує стати на захист справедливості, вступивши в боротьбу з мафією.

Фільм є п'ятим спільним проектом актора Дензела Вашингтона та режисера Антуана Фукуа після "Тренувального дня" (2001), "Праведника" (2014), "Чудової сімки" (2016) та "Праведника 2" (2018).

Фільм вийде в український прокат 31 серпня 2023 року.

Франшиза The Equalizer – що відомо

Перший фільм "Праведник" вийшов у 2014 році та був заснований на однойменному серіалі 80-х років. В центрі сюжету – агент ЦРУ у відставці Роберт Макколл (Дензел Вашингтон), що живе непримітним життям у Бостоні. Одного разу його знайома Тері (Хлоя Морец) потрапляє в халепу, тож він вирішує згадати старі навички, щоб врятувати її. Паралельно Макколл бореться з російською мафією.

Другий фільм вийшов у 2018 році. Цього разу Макколл оголосив полювання на тих, хто вбив його близьку подругу, одночасно натрапивши на приватну організацію найманих вбивць. Роль головно антагоніста в цьому фільмі виконав Педро Паскаль.

Вже відомо, що третя частина буде останньою. Одну з ролей у фільмі виконала Дакота Феннінг, яка у 10-річному віці вже грала разом з Вашингтоном у фільмі "Лють" (2004). Там він теж виконував роль колишнього агента ЦРУ.

Вас також можуть зацікавити новини: