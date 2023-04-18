Вихід фільму Drive-Away Dolls запланований на 22 вересня 2023 року.

З'явилися нові подробиці про майбутній фільм Drive-Away Dolls, який стане першим сольним проектом Ітана Коена після розпаду творчого тандему братів Коен.

Зокрема, як пише IndieWire, акторський склад стрічки поповнили оскароносний Метт Деймон ("Розумник Вілл Хантінг", "Одинадцять друзів Оушена", "Марсіанин", "Ford проти Ferrari", "Air") і головна зірка 2023 року Педро Паскаль ("Нарко", "Мандалорець", "Останні з нас", "Kingsman: Золоте кільце", "Нестерпна тяжкість величезного таланту"). Раніше актори вже знімалися разом у фентезі "Велика стіна" (2016). При цьому Деймон грав у братів Коенів у фільмах "Залізна хватка" (2010) та "Субурбікон" (2018).

Також раніше стало відомо, що у фільмі зіграють Маргарет Куеллі ("Одного разу в Голлівуді", "Небезпечна роль Джин Сіберг"), Джеральдін Вішванатан ("Бездоганний", "Чудотворці"), Біні Фелдштейн ("Леді Берд", "Імпічмент: Американська історія злочинів") та інші.

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Повідомляється, що фільм в жанрі "дорожня комедія" розповість про двох подруг-тусовщиць, які відправляються в подорож до Флориди і в дорозі потрапляють в найрізноманітніші ситуації.

Вихід фільму запланований на 22 вересня 2023 року.

Брати Коен – чим відомі

Брати Джоел та Ітан Коени є одними з найяскравіших і найуспішніших представників американського авторського кіно, які майже за 40 років спільної роботи зняли цілу низку культових фільмів, включаючи "Виховуючи Арізону", "Великий Лебовські", "Фарго", "О, де ж ти, брате?", "Старим тут не місце", "Всередині Льюїна Девіса" і багато інших.

На їхньому рахунку 16 номінацій на "Оскар" у різних категоріях, у чотирьох з яких вони перемогли. Також на їхньому рахунку "Золота пальмова гілка" Каннського кінофестивалю і ще безліч інших престижних нагород та номінацій. При цьому їм вдавалося знімати комерційно успішні авторські фільми, а попрацювати з ними – мрія багатьох голлівудських зірок.

У 2021 році Джоел та Ітан заявили, що більше не зніматимуть фільми разом, побажавши кожен спробувати щось своє. У підсумку Джоел випустив вже в 2021 році фільм "Трагедія Макбета", а Ітан вирішив зосередиться на театральній роботі. Їхній останній спільний фільм "Балада Бастера Скраггса" вийшов у 2018 році.

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