Вихід фільму в світовий прокат запланований на 3 жовтня 2025 року.

Кінокомпанія A24 випустила перший трейлер спортивної біографічної драми "Розгромна машина" (The Smashing Machine), що стала акторським дебютом для українського чемпіона Олександра Усика.

Фільм розповідає про колишнього бійця змішаних єдиноборств Марка Керра, а його образ втілив Двейн "Скеля" Джонсон ("Чорний Адам", "Кодове ім'я "Червоний", франшизи "Форсаж", "Джуманджі"), в минулому реслер.

Тим часом, Олександр Усик зіграв у фільмі українського кікбоксера Ігоря Вовчанчина.

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Також у фільмі зіграла Емілі Блант (франшиза "Тихе місце", "Каскадер", "Продавці болю").

Режисером "Розгромної машини" виступив Бенні Сафді ("Гарні часи", "Неграновані коштовності").

Вихід фільму в світовий прокат запланований на 3 жовтня 2025 року. Чи покажуть його в Україні, наразі невідомо.

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