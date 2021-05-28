Тодд Філліпс підтвердив, що в розробці знаходиться сиквел «Джокера».
Про це йдеться у матеріалі The Hollywood Reporter.
Зазначається, що Філліпс, який був режисером першої частини відтепер працюватиме зі сценарієм сиквелу історії про схибленого злочинця.
Хоч це одна з найгучніших згадок про розробку продовження «Джокера», офіційного підтвердження від Warner Bros. поки не було.
ComicBook.com зауважує, що ще у 2019 році було оголошено про випуск сиквелу, але потім заяву терміново відкликали. Так що фанам доведеться ще трохи почекати.
Читайте також"Друзі" повертаються, або поринути в спогади: чим чіпляє спецвипуск культового серіалу«Джокер» Тодда Філліпса став неочікуваним хітом для Warner Bros. та DC переважно через неймовірне перевтілення Гоакіна Фенікса у Клоуна-короля злочинності. У фільмі розкривається історія становлення Артура Флека, який з сірого миршавого невдахи перетворюється у головного антагоніста Бетмена – Джокера.
Фільм DC отримав позитивні відгуки фанатів і критиків, врешті зібрав мільярд доларів касових зборів. Після цього спливли розмови про можливе продовження стрічки серед прихильників творчості Фенікса.
Деталі другої частини все ще тримають у таємниці. Але повернення Філліпса може бути сигналом того, що він продовжить свою історію про злет кар’єри Джокера.
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