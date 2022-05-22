Ці кінострічки стануть відмінним приводом зібратися всією сім'єю і розважитися.

Якщо шукайте що подивитися всією сім'єю для гарного настрою, то УНІАН підготував для вас топ-5 відмінних варіантів.

Собаче життя

Дитячий фільм з елементами фентезі - відмінний варіант для перегляду всією сім'єю. Він розповідає історію хлопчика Етана і його собаки від імені самого вихованця.

Пригоди Паддінгтона

Головний герой комедії - це ведмідь на ім'я Паддінгтон з дрімучого Перу. Він приїхав до Лондона, щоб знайти сім'ю і стати справжнім англійським джентльменом. Але на цьому шляху його чекають пригоди, наповнені небезпекою.

Елвін і бурундуки

Серія душевних фільмів для сімейного перегляду на кілька годин відверне вас від реальності.

Вигадана мультиплікаційна співоча група "Елвін і бурундуки" змусить і посміятися, і співпереживати головним героям.

Ми купили зоопарк

Фільм про те, як сім'я витратила всі свої заощадження, щоб врятувати покинутий сільський звіринець. У зоопарку знаходилися дві сотні екзотичних тварин.

Кролик Пітер

Це і фільм, і мультфільм одночасно. Історія кролика і його сім'ї - трагічна. Його батько загинув, і тепер маленький Пітер взяв на себе обов'язки "глави сім'ї" у війні за один з місцевих городів.

Нагадаємо, в Росії нелегально покажуть "Бетмена" під прикриттям "Кажана".

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