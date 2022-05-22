Якщо шукайте що подивитися всією сім'єю для гарного настрою, то УНІАН підготував для вас топ-5 відмінних варіантів.
Собаче життя
Дитячий фільм з елементами фентезі - відмінний варіант для перегляду всією сім'єю. Він розповідає історію хлопчика Етана і його собаки від імені самого вихованця.
Пригоди Паддінгтона
Головний герой комедії - це ведмідь на ім'я Паддінгтон з дрімучого Перу. Він приїхав до Лондона, щоб знайти сім'ю і стати справжнім англійським джентльменом. Але на цьому шляху його чекають пригоди, наповнені небезпекою.
Елвін і бурундуки
Серія душевних фільмів для сімейного перегляду на кілька годин відверне вас від реальності.
Вигадана мультиплікаційна співоча група "Елвін і бурундуки" змусить і посміятися, і співпереживати головним героям.
Ми купили зоопарк
Фільм про те, як сім'я витратила всі свої заощадження, щоб врятувати покинутий сільський звіринець. У зоопарку знаходилися дві сотні екзотичних тварин.
Кролик Пітер
Це і фільм, і мультфільм одночасно. Історія кролика і його сім'ї - трагічна. Його батько загинув, і тепер маленький Пітер взяв на себе обов'язки "глави сім'ї" у війні за один з місцевих городів.
Нагадаємо, в Росії нелегально покажуть "Бетмена" під прикриттям "Кажана".