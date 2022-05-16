Таким чином кінотеатри вирішили обійти санкції на показ іноземних кінострічок.

Через те, що Росія розв'язала війну в Україні, на неї було накладено безліч санкцій, в тому числі і на прокат іноземних кінострічок. Однак кінотеатри Владивостока вирішили творчо викрутитися, і замінили назви нелегально трансльованих фільмів "на свій лад". Тепер замість "Бетмена" там показують "Кажана", а "Сонік-2"став "Синім їжачком-2". Анонси розміщені на міському порталі кінотеатру "Москва".

Ліцензованих копій цих фільмів в Росії немає.

Нагадаємо, в РФ кінотеатри почали показувати фільми, завантажені з торрентів. Як повідомляє Esquire, ще 21 квітня в московському кінотеатрі WIP глядачам показали "Бетмена" Метта Рівза, скачаного з торрента. Крім того вже почалися неофіційні покази зарубіжного фільму "Не дивіться вгору" і мультфільму "Я червонію".

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