Цей актор є одним з найвідоміших у всьому світі.

Вілл Сміт гордо носить статус не тільки найкращого сучасного актора, але і режисера, виконавця хіп-хопу і просто улюбленця мільйонів. Його номінували на такі престижні премії як Оскар, Греммі, Золотий глобус, Сезар та інші.

На його рахунку практично півсотні фільмів, а в свої 53 роки він як і раніше має статус завидного красеня. Якщо шукайте блискучі фільми з його участю, не обтяжуйте себе вибірками - все його ролі блискучі. Пропонуємо згадати топ-5 картин з його участю, які можна переглядати нескінченно.

Фокус

Фільм про досвідченого шахрая, в чию команду сильно захотіла потрапити приваблива починаюча кишенькова злодійка. Вона швидко вчиться, проявляє кмітливість і неймовірну чарівність, що зводить з розуму лідера нечесного бізнесу. В один момент їхні стосунки стають проблемою, адже заважають їхньому "бізнесу".

Погані хлопці назавжди

Ефектний бойовик і кримінал з елементами комедії. Згідно з сюжетом, Бернетт посварився зі своїм напарником, звільнився з поліції і став приватним детективом. Тим часом коп Лоурі переживає кризу середнього віку і подумує зав'язати з холостяцьким способом життя.

Паралельно з цим йому в пару дали нового нахабного копа, з яким тому доводиться розбиратися. Коли албанський мисливець приходить в місто, щоб помститися за смерть брата, "поганим хлопцям" доводиться об'єднатися, щоб вижити і перемогти зло.

Король Річард

Спортивна драма режисера Рейнальдо Маркуса Гріна - одна з найбільш знакових ролей Сміта. Згідно з сюжетом, головний герой - Річард Вільямс. Він є батьком двох тенісисток - Серени і Вінус Вільямс. Попри те, що чоловік практично не грав в теніс і мало розумів в тренуваннях, він взявся розвивати спортивні навички у своїх дітей.

Легенда Багера Ванса

Ветеран війни Раннулф Джуннах колись був кращим гравцем у гольф у всій савані. Однак зараз він став алкоголіком, який розчарувався в житті. Все пішло по похилій, поки на його шляху не з'явився загадковий Багер Ванс.

День незалежності

І ще один культовий фільм, головну роль в якому виконав красунчик Вілл Смітт. Земля отримує сигнал від невідомого джерела. В ході досліджень встановлюється, що цей меседж явно неземного походження, а джерело, з якого його відправили, стрімко наближається до планети. Ніхто і подумати не міг, що інопланетні істоти виявляться такими величезними і приземляться на землю в такій кількості.

Нагадаємо, названо топ-5 фільмів з несподіваною кінцівкою.

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