Ці кінострічки допоможуть провести дозвілля цікаво.

Пропонуємо подивитися ці фільми. Кінострічки точно не залишать Вас байдужими.

"Олдбой"

Дбайливого батька і люблячого чоловіка на ім'я О Де Су викрали прямо по дорозі додому, "вирубивши" його. До тями чоловік прийшов вже в невідомому йому приміщенні, схожому на в'язницю. Де Су намагається зрозуміти, за що його сюди привезли і що хочуть з ним зробити.

Через рік перебування в цьому місці в новинах він бачить репортаж про те, що його дружину вбили. Найстрашніше в цьому те, що вбивцею вважають його. Після п'ятнадцяти років ув'язнення бідолаха, нарешті, виходить на свободу. Що він зробить?

"Звичайні підозрювані"

Сюжет цього фільму закручений навколо незвичайного злочину. П'ятеро злочинців зібралися в одному місці, щоб провернути одну незвичайну справу. Все йшло за їхнім планом поки не з'явився той, чиє ім'я бояться називати навіть самі "бувалі". І він хоче, щоб ця п'ятірка працювала в його інтересах.

"Відступник"

Два кращих випускника поліцейської академії опинилися по різні боки барикади. Тепер один з них - мафіозі, що працює в правоохоронних органах, інший - "кріт", якого відправили стежити за мафією. Кожен вважає своїм обов'язком виявити і знищити противника. Хто ж переможе?

"Полонянка"

Шестирічну дівчинку та її подругу викрали. Батько однієї з викрадених не може сидіти склавши руки і чекати дій від поліції, тому вирішується на власне розслідування. Він бере в заручники людину, підозрювану у викраденні дівчаток.

"Життя Девіда Гейла"

Головний герой - люблячий батько і успішний професор Девід Гейл. Він є затятим противником смертної кари, але в один момент опиняється в камері смертників за вбивство активістки Констанції Харравей. За три дні до виконання вироку Гейл погоджується дати інтерв'ю популярному виданню.

Нагадаємо, названо 5 неймовірних комедій, які варто подивитися.

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