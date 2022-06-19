Вони точно піднімуть настрій своєю цікавою задумкою і легкістю подачі сюжету.

Ці кінострічки допоможуть відволіктися і вдосталь насміятися.

Канікули

Головний герой фільму - Расті Грізвольд. Він - зразковий сім'янин і молодий батько, який хоче повторити канікули свого дитинства, щоб згуртувати свою сім'ю. Для цього він організовує грандіозну подорож через всю країну в тематичний парк Америки.

Жарти в сторону

Комедія 2012 року. Головні герої - зухвалий французький провінційний поліцейський Усман і його столичний колега Франсуа. Вони об'єдналися для того, щоб розслідувати вбивства дружини великого чиновника.

Усман і Франсуа - дуже різні. Проте на кону розслідування однієї з найважливіших справ десятиліття.

Божевільне весілля

Французький комедійний фільм 2014 року. Головні герої - мсьє Верней і його дружина. Зразкова сім'я, чотири розумниці-красуні дочки. Не дивно, що їхня місія номер 1 - вдало видати спадкоємиць заміж. Одна знайшла собі багатого китайця, інша - араба-бізнесмена, третя - єврея-олігарха. Але вибір четвертої шокував батьків - вона зібралася заміж за темношкірого.

До біса на роги

Фільм 2016 року. Це комедія про Кекко, який 15 років працював в управлінні полювання та рибальства. У профільному міністерстві раптово вирішили скоротити штат. Кекко потрапив під скорочення.

Якщо він погоджується, то отримує хорошу вихідну допомогу, а якщо противиться - ласкаво просимо у відрядження "до біса на роги".

Липучка

На банк стався збройний напад з метою пограбування. Відвідувачі та працівники банку опиняються в непростій ситуації, адже одночасно на фінансову установу напали дві кримінальні групи, які є ворогами і ділять територію. Один з відвідувачів намагається примирити представників двох кримінальних груп, щоб вижити.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон не могла зніматися в кіно через розв'язану Росією війну.

Також УНІАН перерахував 5 найкорисніших мультфільмів для дітей: вони вчать добру.

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