Ці кінострічки не залишать вас байдужими.

Якщо ви хочете подивитися якісь потужні і цікаві фільми, то пропонуємо вам кілька кінострічок місцевого виробництва про актуальні для України події. Дані фільми практично нікого не залишають байдужими.

Кіборги

Кінострічка відомого режисера Ахтема Сеітаблаєва розповідає про мужні бої українських військових за Донецький аеропорт Прокоф'єва (ДАП) під час наступу окупантів. ДАП був важливим стратегічним об'єктом, над яким загарбники довгий час намагалися встановити контроль.

Донбас

Фільм, що складається з 13 епізодів, показує пропаганду РФ зсередини. Наприклад, є епізод, де спеціальні актори грають роль масовки і "випадкових перехожих" в замовному сюжеті на росТБ.

Також є фрагмент, де чиновник приходить в лікарню і розповідає про те, як лікарі і медперсонал буде добре жити, дає дитині з натовпу цукерку, щоб задобрити працівників, які сидять без зарплати.

Наші котики

Події відбуваються восени 2014 року в східному регіоні України. Фільм описує, як кілька українських добровольців, журналістка і капелан відбивають атаки загарбників, а також те, як самі головні герої змінюють своє ставлення до війни. Примітно, що це перший фільм на тему війни в Україні в комедійному жанрі.

Снайпер. Білий Ворон

Фільм 2022 року з Павлом Алдошиним у головній ролі розповідає історію про Миколу, який через війну втратив своє кохання. Тепер йому доводиться вчитися стріляти і йти захищати свою землю від навали росіян.

Клондайк

Цей фільм також новий, але розповідає про події 2014 року. Згідно з сюжетом, в невеликому селищі на лінії розмежування залишається молода пара. Навіть незважаючи на обстріли вони не хочуть залишати свій будинок. Жінку звуть Іра. Вона відмовляється їхати в невідомість, оскільки ще й вагітна. Однак хід подій змінює той факт, що в небі над селищем окупанти збивають пасажирський літак.

Нагадаємо, названо топ-5 кращих сучасних українських серіалів.

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