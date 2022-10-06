Якщо ви їх подивіться, то точно будете радити для перегляду своїм близьким.

Попри стереотипи про те, що фільми і серіали, вироблені в Україні, порядком поступаються закордонним конкурентам, наші роботи все ж дивують світ і завойовують високі нагороди. Сьогодні розповідаємо про п'ять серіалів, які вам точно варто подивитися.

Перші ластівки

Цей серіал про підлітків та молодь піднімає потужні теми проблем булінгу, наркозалежності, залежності від соціальних мереж. Багато акторів серіалу - початківці, але попри це їм вдалося максимально правдоподібно передати емоції свого персонажа.

Даний серіал тримає в напрузі з першої і до останньої серії.

До слова, спочатку думали тільки про один сезон, але після приголомшливого успіху і високих рейтингів творці наважилися на другий сезон. Зараз вже ходять чутки про те, що може вийти і третій.

І будуть люди

Цей український драматичний серіал-епопея - екранізація однойменного роману Анатолія Дімарова. У кожному епізоді серіалу розповідається історія окремого персонажа через призму турбулентних подій ХХ століття: Перша світова війна, революція, прихід радянської влади.

Останній москаль

Події розгортаються в гуцульському селі, куди не по своїй волі приїжджає москвич Валерій. Звісно, москалеві там не раді. Він і сам мріє скоріше звідти виїхати, але закохується в місцеву дівчину. Гумористичний серіал розкриває багато актуальних проблем. До слова, в телеведучий Юрій Горбунов в цьому серіалі зіграв відразу дві ролі!

Родичі

Сюжетна лінія серіалу - це дуже життєві історії, які добре знайомі кожному. Особливо тим, хто не ладнає зі своїми родичами, але змушений з ними спілкуватися.

Даний серіал - легкий, цікавий, короткий. Можна і посміятися, і похвилюватися, і впасти в ностальгію.

Село на мільйон

Серіал з Анною Кошмал зі "Сватів" у головній ролі. Згідно із задумом, два двоюрідних брата і сестра приїжджають з міста в село до дідуся, який помер. Однак на прощанні з покійним родичем все тільки починається, адже дідусь залишив у спадок цілий мільйон! Отримати його можуть спадкоємці за однієї умови - якщо вони проживуть в селі цілий рік, не залишаючи село більше, ніж на 24 години. Кому дістанеться мільйон?

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