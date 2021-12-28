Сторони домовляються про два сезони одночасно.

Режисер популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Хван Дон Хьок розповів про плани щодо продовження шоу.

Про це йшлося в його інтерв’ю Korean Broadcasting System.

Читайте такожБлогер відтворив "Гру в кальмара" у реальному житті за $3,5 мільйона (відео)Режисер зазначив, що його команда та Netflix "все ще разом обговорюють 2 та 3 сезони".

Хван Дон Хьок не став розкривати деталі перемовин.

"Я знаю, що багато людей чекають, і можу сказати вам тільки одне - що всі наполегливо трудяться, щоб підготуватися до наступного сезону", - сказав він.

"Гра в кальмара": що відомо про серіал

"Гра в кальмара" - це південнокорейський веб-серіал в жанрі виживання, пригодницького бойовика, трилера і драми. Першому сезон з 9 серій вийшов у вересні 2021 року.

За сюжетом, персонажі серіалу, які постали перед фінансовими труднощами, відправляються на острів і беруть участь в жорстоких дитячих іграх. Щоб виграти приз у розмірі 45 мільйонів доларів, вони мають пройти шість раундів. Всі переможені гинуть.

Як писало видання Bloomberg, протягом перших 23 днів існування серіалу "Гра в кальмара" близько 132 мільйонів людей вже подивилися щонайменше дві хвилини серіалу, що було рекордом для Netflix.