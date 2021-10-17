Виробництво серіалу коштувало майже в 42 рази менше - усього $21,4 мільйона.

За оцінками Netflix, її новий серіал "Гра в кальмара" приніс для компанії майже 900 мільйонів доларів.

"Гра в кальмара" вирізняється як своєю популярністю, так і відносно низькою вартістю, повідомляє Bloomberg.

"Цей південнокорейський серіал приніс $891,1 млн прибутку вже за перший місяць. Виробництво цього шоу коштувало всього $21,4 млн, або приблизно $2,4 млн за серію. Ці дані стосуються лише першого сезону й випливають з документа, у якому детально розкриваються показники ефективності Netflix для шоу", - пише Bloomberg.

Юрист, який представляє Netflix, заявив Bloomberg у листі, що було б недоречним для цього видання розкривати конфіденційні дані, що містяться в документах. "Netflix не обговорює ці показники поза компанією і вживає значних заходів, щоб захистити їх від розголошення", - сказав адвокат.

Як пише Bloomberg, протягом перших 23 днів існування серіалу "Гра в кальмара" близько 132 мільйонів людей вже подивилися щонайменше дві хвилини серіалу, що є рекордом для Netflix. Раніше він належав серіалу "Бріджертони", який за перші чотири тижні показу в цілому набрав 82 мільйони переглядів.

Повідомляється, що 89% людей, які почали дивитися "Гру в кальмара", переглянули принаймні 75 хвилин (більше однієї серії), а 66% глядачів, або 87 мільйонів людей, подивилися серіал повністю. Загалом, люди витратили понад 1,4 мільярда годин на перегляд "Гри в кальмара".

Bloomberg відзначає, що акції Netflix з дня виходу серіалу 17 вересня зросли на 7%, тепер компанія оцінюється у $278,1 мільярда.

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Гра в кальмара: що відомо про серіал

Режисером шоу виступив Хван Дон-хека. Серіал розповідає про жорстокі дитячі ігри на виживання. У першому сезоні 9 серій.

Сюжет. Персонажі серіалу, поставши перед труднощами, відправляються на острів та беруть участь в іграх. Щоб виграти приз у розмірі 45 мільйонів доларів, вони повинні пройти шість раундів. Усі переможені гинуть.

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Автор: Олександр Топчій