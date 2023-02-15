Прем'єра нового сезону серіалу з Джейсоном Судейкісом відбудеться вже 15 березня 2023 року.

Apple TV+ випустив перший тизер третього сезону популярного спортивно-комедійного серіалу "Тед Лассо" (Ted Lasso), який, за чутками, повинен стати для шоу останнім.

Також сервіс оголосив дату прем'єри нового сезону шоу – 15 березня 2023 року. Всього сезон складатиметься з 12 серій, які виходитимуть по одній раз на тиждень.

Згідно з офіційним синопсисом, у третьому сезоні Теду Лассо та іншим героям шоу доведеться зіткнутися з новими викликами, як у кар'єрі, так і в особистому житті. Поки сам Лассо продовжує піддаватися глузуванням в пресі, один з лідерів ФК "Річмонд" переходить в клуб заклятого ворога і колишнього чоловіка власниці клубу. Тим часом, ветеран клубу Рой Кент стає помічником тренера, а піарниця Кілі стає босом свого власного PR-агентства. Здається, все розвалюється як на полі, так і поза ним, але команда Лассо рішуче налаштована зробити все можливе, щоб виправити ситуацію.

"Тед Лассо" – сюжет серіалу

Серіал розповідає про тренера команди з американського футболу з Канзасу Теда Лассо, якого наймають тренувати команду англійської Прем'єр-ліги ФК "Річмонд". Він не найкращим чином знайомий з правилами, проте його оптимістичний настрій рятує становище.

Роль Теда Лассо виконує американський комік Джейсон Судейкіс ("Нестерпні боси", "Ми – Міллери", "Остання людина на землі"). Він же є творцем серіалу.

Ханна Уеддінгем ("Гра престолів", "статеве виховання") грає роль Ребекки Велтон – нової власниці ФК "Річмонд", яка отримала клуб в результаті розлучення. Вона хоче зруйнувати команду, бо це єдине, що любить її колишній чоловік. Спочатку вона всіляко шкодить Теду, але поступово переймається до нього симпатією.

Також важливу роль в сюжеті грають персонажі у виконанні Бретта Голдстіна ("Тор: Любов і Грім"), він же співавтор сценарію до серіалу, і Джуно Темпл ("Малефісента", "Однокласниці"): перший – вічно агресивний старіюча зірка футболу Рой Кент, друга – колишня модель, а тепер піарниця клубу Кілі Джонс. Роль колишнього чоловіка Ребекки грає зірка серіалу "Баффі – винищувачка вмпірів" Ентоні Хед.

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