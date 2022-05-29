3 червня 2022 року вийдуть відразу три епізоди.

Прем'єра третього сезону серіалу "Пацани" (The Boys) відбудеться 3 червня 2022 року. У цей день покажуть відразу три епізоди, а інші п'ять виходитимуть раз на тиждень. Головні ролі виконали Карл Урбан, Ерін Моріарті, Лас Алонсо, Джек Куейд, Карен Фукухара, Ентоні Старр, Чейс Кроуфорд, Джессі Ашер, Домінік Макеллігот і Нейтан Мітчелл.

У центрі сюжету - історія хлопця на ім'я Хьюї, чия дівчина загинула в результаті необережності супергероя на Ім'я A-Train. Хьюї, бажаючи помститися, приєднується до загону "Пацани", який регулюють діяльність супергероїв.

Події серіалу відбуваються в альтернативному всесвіті, де супергерої працюють на корпорацію Vought International, роблячи з порятунку людей шоу.

Найзнаменитіші супергерої входять в так звану "Сімку". Герої там пародіюють найпопулярніших героїв коміксів, показуючи свою не найкращу сторону: Хоумлендер - Супермена, Королева Мейв – Диво-жінку, Солдатик – Капітана Америка, Підводний – Аквамена. Виявилося, що моральні якості людей з надздібностями далеко не такі ідеальні - вони шантажують один одного, конфліктують, вживають заборонені речовини, а також нерідко вбивають невинних. Протистоїть їм група месників, які називають себе "Пацани".

Нагадаємо, фільм "Чому я живий"здобув перемогу в одній з номінацій на фестивалі в Каннах.

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