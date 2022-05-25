Картина створена на основі реальних подій про життя людей в Маріуполі в роки Другої світової війни.

Фільм виробництва Одеської кіностудії "Чому я живий" українського режисера Вілена Новака здобув перемогу в номінації Best Feature Film Director на фестивалі Silk Road Film Awards Cannes.

"На фестивалі Silk Road Film Awards Cannes фільм Одеської кіностудії "Чому я живий" режисера Вілена Новака здобув перемогу в номінації Best Feature Film Director (Кращий режисер повнометражного фільму)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Виробнича асоціація Шовкового шляху (ASRP) зародилася в Каннах в 2019 році. Мета ASRP – просувати професіоналів кіно і музики переважно з країн Шовкового шляху і з усього світу. Також – розширення меж проекту "Шовковий шлях" з метою розвитку міжнародного культурного обміну з Францією, організація двох незалежних кінофестивалів: Каннського міжнародного фестивалю незалежного кіно (CIIFF) і Silk Road Film Awards Cannes (SRFA).

"Фільм "Чому я живий" – це історія кохання, заснована на реальних подіях, що відбулися в середині XX століття. Юні Фрося і Ленчик мріють про весілля, але батько дівчини проти євреїв в сім'ї. Але життя закоханих назавжди змінюється, коли в їхні будинки і ще мільйони людей приходить війна", - зазначають творці фільму.

Як повідомляв УНІАН, прем'єра фільму "Чому я живий" режисера Вілена Новака відбулася в серпні 2021 року на 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі (ОМКФ). Фільм знятий на Одеській кіностудії приблизно за один рік, але замислювався ще на початку 90-х років минулого століття. Проект вдалося здійснити у зв'язку з тим, що він отримав державну підтримку – картина була затверджена в якості одного з переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно.

Фільм носить автобіографічний характер – поставлений за сценарієм письменника Євгена Митько.

У ролях – Віктор Жданов, Роланд Мішко, Анастасія Марків, Ірина Мельник, Ольга Радчук, Артем Вільбік, Олексій Горбунов, Георгій Делієв, Максим Горай, Олена Рєпіна, Анастасія Борисова та інші. Оператор-постановник фільму – Данило Дєдков, художник-постановник – Віктор Фомін, композитор – Володимир Гронський. Продюсери – Андрій Осипов і Олена Дементьєва.

У травні 2022 року "Чому я живий" визнаний кращим повнометражним фільмом на кінофестивалі Future of Film Awards, а також отримав Золоту відзнаку фестивалю HOLLYWOOD GOLD AWARDS.

Нагадаємо, у Каннах проведуть благодійний аукціон на підтримку України.

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