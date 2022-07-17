Ці кінострічки показують не тільки національну ідентичність, а й професійний рівень місцевих кінематографістів.

Протягом багатьох років українські кінострічки все частіше потрапляють на міжнародні конкурси, завдяки чому здобувають всесвітню славу. УНІАН розповідає про три кінострічки, які варто подивитися.

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго

Його можна описати як "небанальний фільм на несподівану тему". Документальний фільм режисера Надії Парфан вийшов на великі екрани в 2019 році.

Сюжет оповідає про життя комунального підприємства, а саме - про профспілковий хор, в якому співають диспетчери, ремонтники, слюсарі, бухгалтери та інші співробітники. Саме через дві сюжетні лінії - роботу і хор - розкриваються особистості героїв.

"Головне, щоб люди якусь розраду мали. Щоб не тільки робота, домашні клопоти, сімейні. А щоб щось для душі було", - каже головний герой Іван Гаврилишин, який працює в КП вже 20 років.

Гуцулка Ксеня

Мюзикл/фільм-оперета 2019 року. Цей жанр досить рідко зустрічається в українському кінематографі, проте ця стрічка довела свою достойність.

Згідно з сюжетом, дія відбувається в 1939 році в селі Ворохта (сьогодні Івано-Франківська область), яке тоді ще було частиною Польщі. Молодий американець і син українських іммігрантів Ярослав отримує шанс стати мільйонером. Щоб це вдалося, потрібно виконати останні бажання батька: одружитися на справжній свідомій українці. Для цього герой їде в Карпати, де зустрічає Ксеню.

Вулкан

Драма 2018 року. Головний герой - перекладач моніторингової місії ОБСЄ Лукас. Він вирушає на кордон з Кримом у складі місії, але після дивних збігів обставин, він опиняється в містечку на півдні України, де зустрічає місцевого дивака на ім'я Вова. Завдяки Вові Лукас занурюється у світ української провінції, де життя відірване від усякої логіки чи структури.

Нагадаємо, названо топ-5 фільмів про війну в Україні, які варто подивитися кожному.

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