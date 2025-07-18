В український прокат фільм вийде 9 жовтня 2025 року.

Кінокомпанія Walt Disney Pictures показала новий трейлер науково-фантастичного екшна "Трон: Арес" (Tron: Ares), з якого стало трохи більше відомо про його сюжет.

В центрі історії – надзвичайно розвинена програма Арес, яку відправляють із цифрового світу в реальний для виконання небезпечної місії, що стає першим контактом людства з істотами штучного інтелекту. Однак в процесі у програми розвивається бажання до пізнання світу та самої себе.

Головні ролі у фільмі виконують Джаред Лето ("Реквієм за мрією", "Бійцівський клуб", "Загін самогубців"), Ґрета Лі ("Минулі життя", серіал "Ранкове шоу"), Еван Пітерс ("Люди Ікс: Апокаліпсис", серіали "Американська історія жахів", "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"), Джилліан Андерсон (серіали "Сексуальна освіта", "Цілком таємно"), Джоді Тернер-Сміт ("Після Янга", серіал "Агентство") та інші.

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Водночас Джефф Бріджес ("Великий Лебовські", "Залізна людина", "Справжня мужність") знову втілив образ програміста Кевіна Флінна, який стояв у витоків програми "Трон" у першому фільмі серії 1982 року від режисера Стівена Лісбергера. Пізніше він зіграв цього ж персонажа у сиквелі 2010 року "Трон: Спадок" від Джозефа Косинські.

Режисером третього фільму серії "Трон" виступив норвежець Хоакім Роннінґ ("Бандитки", "Чаклунка: Повелителька темряви", "Пірати Карибського моря: Помста Салазара").

В український прокат фільм вийде 9 жовтня 2025 року.

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