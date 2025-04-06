Режисером стрічки виступив Хоакім Роннінг відомий за "Піратами Карибського моря: Помста Салазара".

Через 40 років після виходу першого науково-фантастичного фільму "Трон" студія Disney представила перший трейлер триквелу "Трон: Арес", головну роль в якому зіграв Джаред Лето ("Морбіус", "Маєток з привидами"). Стрічка стала третьою у франшизі бойовиків та побачить світ вже цього року.

У трейлері показані епічні сцени, де головний герой Арес (Джаред Лето) на мотоциклі тікає від поліції. Він використовує світловий лазер, аби відірватися від правоохоронців та перерізає навпіл їхнє авто. У ролику зображено контакт людства з істотами штучного інтелекту.

На відео можна побачити повітряні бої між літаками з реального і цифрового світів. Наприкінці ролика звучить голос Джеффа Бріджеса, який знову перевтілився у Кевіна Флінна. Він говорить: "Готовий? Бо вороття не буде".

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Також у стрічці знялися Еван Пітерс ("Люди Ікс", "Дедпул 2"), Ґрета Лі ("Людина-павук: Крізь Всесвіт"), Джилліан Андерсон (серіали "Сексуальна освіта", "Цілком таємно"), Джоді Тернер-Сміт, Кемерон Монаган, Сара Дежарден, Хасан Мінхадж та інші.

Режисером картини виступив Хоакім Роннінг відомий за культовим фільмом "Пірати Карибського моря: Помста Салазара". А сценарій до нового бойовика написав Джек Торн, який прославився завдяки нашумілому серіалу від Netflix "Юнацтво".

"Трон: Арес" – це третій повнометражний фільм у франшизі "Трон". Картина стане продовженням "Трона: Спадок" 2010 року, але водночас розповідатиме нову історію. Зокрема, за сюжетом, Ареса відправляють з цифрового світу в реальний з небезпечною місією. У фільмі зображено першу зустріч людства з істотами зі штучним інтелектом.

Нова науково-фантастична стрічка вийде в український прокат 9 жовтня 2025 року.

До слова, оригінальний фільм "Трон" 1982 року розповідав про інженера-програміста Кевіна Флінна. Після зламу в системі технологічної компанії він потрапляє в цифровий світ і стикається з програмами, які він допомагав розробити. Першу стрічку зрежисував Стівен Лісбергер. Вона стала номінантом на "Оскар". Однак для випуску її продовження знадобилося 28 років. Це була рекордна перерва між картинами в історії Голлівуду.

Сиквел "Трон: Спадок" вийшов у 2010-му. Над його створенням працював режисер Джозеф Косинські. В ньому розповідалося про сина Флінна, який намагався знайти свого батька.

Нагадаємо, раніше вийшов трейлер перезапуску культової комедії "Голий пістолет" з Ліамом Нісоном. В український прокат фільм вийде 31 липня 2025 року.

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