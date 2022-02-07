Китайський стрімінговий сервіс Tencent Video виправив спотворений раніше фінал культового фільму Девіда Фінчера 1999 року "Бійцівський клуб".
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Після негативної реакції в мережі на цензуру фіналу фільму стрічки, китайський потоковий сервіс Tencent Video відновив більшість скорочень. Тепер в Китаї можна подивитися повну кінцівку "Бійцівського клубу".
Однак повернули не всі вирізані фрагменти. З 12 вирізаних хвилин відновили тільки 11. Хвилина, яка все ще відсутня, в основному складається з коротких сексуальних сцен.
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Нагадаємо, фільм закінчується тим, що оповідач вбиває своє уявне альтер-его, а потім спостерігає, як будівлі вибухають на горизонті.
Кульмінаційна сцена у версії для Tencent Video була вирізана і замінена порожнім екраном з повідомленням: "Поліція швидко розкрила весь план і заарештувала всіх злочинців, успішно запобігши вибуху бомби. Після суду Тайлера відправили в психіатричну лікарню для психологічного лікування".