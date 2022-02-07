Це вкрай рідкісний випадок відмови від цензури.

Китайський стрімінговий сервіс Tencent Video виправив спотворений раніше фінал культового фільму Девіда Фінчера 1999 року "Бійцівський клуб".

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Після негативної реакції в мережі на цензуру фіналу фільму стрічки, китайський потоковий сервіс Tencent Video відновив більшість скорочень. Тепер в Китаї можна подивитися повну кінцівку "Бійцівського клубу".

Однак повернули не всі вирізані фрагменти. З 12 вирізаних хвилин відновили тільки 11. Хвилина, яка все ще відсутня, в основному складається з коротких сексуальних сцен.

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Нагадаємо, фільм закінчується тим, що оповідач вбиває своє уявне альтер-его, а потім спостерігає, як будівлі вибухають на горизонті.

Кульмінаційна сцена у версії для Tencent Video була вирізана і замінена порожнім екраном з повідомленням: "Поліція швидко розкрила весь план і заарештувала всіх злочинців, успішно запобігши вибуху бомби. Після суду Тайлера відправили в психіатричну лікарню для психологічного лікування".

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