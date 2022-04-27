Через те, що кіностудії заявили про паузу співпраці з Росією, місцеві кінотеатри "викручуються як можуть".

У кінотеатрах Росії почали показувати фільми, викачані нелегально з торрентів.

Як повідомляє Esquire, ще 21 квітня в московському кінотеатрі WIP глядачам показали "Бетмена" Метта Рівза, скачаного з торрента. Крім того вже почалися неофіційні покази закордонного фільму "Не дивіться вгору" і мультфільму "Я червонію".

Відзначимо, прем'єра "Бетмена" режисера Метта Рівза з Робертом Паттінсоном у головній ролі планувалася ще на 4 березня, проте в Росії вона не відбулася. Замість цього в повторний прокат запустили фільми "Брат", "Брат-2" і шість частин франшизи "Три богатирі".

Нагадаємо, Держкіно закликає не допускати фільми виробництва РФ до участі в Каннському кінофестивалі.

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