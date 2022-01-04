Представники студії запевнили, що виправлять помилку найближчим часом.

У спецвипуску "Гаррі Поттер 20 років потому: повернення в Хогвартс" замість дитячої фотографії виконавиці ролі Герміони Емми Уотсон показали молоду Емму Робертс. І це не єдина помилка студії.

Крім фотографії не тієї актриси, студія в титрах підписала актора Олівера Фелпса як Джеймса Фелпса.

Читайте такожДжоан Роулінг з'явиться у спецепізоді на честь 20-річчя "Гаррі Поттера"Звичайно, кіномани помітили помилку. При цьому представники Warner Bros. сказали, що обов'язково виправлять це непорозуміння.

Зазначимо, спецепізод вийшов 1 січня на HBO Max. У ньому показали зустріч Деніела Редкліффа, Руперта Грінт і Емми Уотсон після довгої розлуки. Через 20 років вони вперше опинилися в стінах Хогвартса.

Нагадаємо, раніше зірка "Гаррі Поттера" зробила відверте зізнання через багато років.

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