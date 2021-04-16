Дівчина розлучилася з Богданом два роки тому, за її словами, вона відпустила ці стосунки.

Учасниця "Холостяка-11" 28-річна Анна Богдан розповіла всю правду про стосунки з екс-главою офісу президента Андрієм Богданом.

Своїми одкровеннями вона поділилася в ефірі ток-шоу "Як вийти заміж?".

Читайте також"Холостяк-11" : що чекає на глядачів у 7 випускуЗа словами дівчини, вона познайомилася з Андрієм Богданом в якомусь закладі. Спочатку він зовсім не сподобався Анні. Але пізніше він попросив дівчину допомогти йому обрати одяг, вона погодилася. Потім була екскурсія в Чорнобиль і багато спільних інтересів.

"У Києві ми розписувалися, це було 3 вересня. Я так плакалла, я не бачила нічого", - поділилася Богдан.

Пара розлучилася у 2019 році. Після розлучення вони не бачаться і не спілкуються, це була ініціатива дівчини.

«У мене невелика чаша терпіння. Терпіти я не вмію... Мені важко давалося це рішення, я кохала цю людину", - розповіла Анна.

Вона каже, що колишній чоловік сильно її ревнував, просив не працювати.

Дівчина пояснила, що вирішила не змінювати прізвище через тяганину з документами.

Анна каже, що ніякого фізичного насильства у стосунках з Богданом не було.

Що відомо про участь Анни Богдан у "Холостяку"

У шоу "Холостяк-11" взяти участь Анна Богдан - колишня дружина екс-голови офісу президента Андрія Богдана.

Дівчина розповіла, що колишній чоловік вже через 3 місяці після знайомства зробив їй пропозицію, на яку вона тоді погодилася.

Дівчина прийшла на шоу "Холостяк-11", щоб поборотися за серце Михайла Заливака.

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Автор: Ольга Робейко