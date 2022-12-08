Дія картини відбувається на Донбасі під час війни.

Український фільм "Клондайк" потрапив до лонг-листа найпрестижнішої кінопремії "Оскар", а от чи буде його представлено на самій премії - стане відомо 21 грудня 2022 року.

"Клондайк" - художній фільм української режисерки Марини Ер Горбач, прем'єра якого відбулася у січні 2022 року на кінофестивалі "Санденс". Головні ролі в картині зіграли Оксана Черкашина, Сергій Шадрін і Олег Щербина.

Дія картини відбувається на Донбасі під час війни. Головні герої живуть в селі, поруч з яким відбувається крах малайзійського "Боїнга".

Відомо, що в широкий український прокат драма "Клондайк" вийшла 3 листопада 2022 року, і вже встигла наробити галасу на численних світових кіноподіях. Також стрічку відібрали офіційним представником від України на премію "Оскар 2023 року" в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Критики відзначають, що режисер проводить явну аналогію між "золотою лихоманкою" і "військовою лихоманкою", що охопила східні регіони України.

Раніше УНІАН розповідав, чому варто подивитися український фільм "Клондайк".

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