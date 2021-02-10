Офіційна Кіноакадемія поки оголосила список тільки в 9 номінаціях з 23.

Два українських фільми "Атлантида" і "Земля блакитна, ніби апельсин" раніше були номіновані на премію "Оскар". Але в опублікованому списку їх не виявилося.

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"Атлантиду" відправили в категорію "Фільм іноземною мовою". А ось друга кінострічка повинна була боротися з 238 іншими фільмами в категорії "Документальний повнометражний фільм".

Поки офіційна кіноакадемія оприлюднила список у дев'яти номінаціях з 23. Можливо, пізніше українські фільми з'являться в списках.

Атлантида

Земля блакитна, ніби апельсин

Найкращий документальний фільм:

"Вся боротьба за демократію"

"Молоді політики"

"Колектив"

Crip Camp

"Дік Джонсон мертвий"

"Гунда"

MLK / FBI

"Агент кротів"

"Мій учитель - восьминіг"

"Ноктюрн"

"Художник і злодій"

"76 днів"

"Час"

"Мисливці за трюфелями"

"Ласкаво просимо в Чечню"

Найкращий міжнародний художній фільм:

"Куди ти йдеш, а куди ти йдеш"

"Агент кротів"

"Шарлатан"

"Ще по одній"

"Двоє з нас"

"Прокляття Ла ЛА ЙОРОНА"

"Найкращий час"

"Діти сонця"

"Ніч королів"

"Я більше не тут"

"Надія"

"Колектив"

"Дорогі товариші"

"Сонце"

"Людина, яка продала свою шкіру"

Найкращий грим і зачіски:

"Хижий птах"

"Емма"

"Глорія"

"Елегія Гиллбилли"

"Містер Джангл і різдвяна подорож"

"Дрібниця"

"Ма Рейні: мати блюзу"

"Манк"

"Одна ніч в Майамі..."

"Піноккіо"

Найкраща музика до фільму:

"Амоніт"

"Заметіль душ"

"П'ятеро однієї крові"

"Людина-невидимка"

"Містер Джангл і різдвяна подорож"

"Дрібниця"

"Життя попереду"

"Манк"

"Опівнічне небо"

"Мінар"

"Мулан"

"Новини з усього світу"

"Особа"

"Тенета"

"Суд над Чиказькою сімкою"

Найкращі візуальні ефекти:

"Хижий птах"

"Бладшот"

"Манк"

"Любов і монстри"

"Опівнічне небо"

"Айван, єдиний і неповторний"

"Мулан"

"Ласкаво просимо в Чечню"

"Особа"

"Тенета"

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Автор: Діана Могилєвич