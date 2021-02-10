Атлантиду номінували на "Оскар" / фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)

Два українських фільми "Атлантида" і "Земля блакитна, ніби апельсин" раніше були номіновані на премію "Оскар". Але в опублікованому списку їх не виявилося.

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"Атлантиду" відправили в категорію "Фільм іноземною мовою". А ось друга кінострічка повинна була боротися з 238 іншими фільмами в категорії "Документальний повнометражний фільм".

Поки офіційна кіноакадемія оприлюднила список у дев'яти номінаціях з 23. Можливо, пізніше українські фільми з'являться в списках.

Атлантида

Земля блакитна, ніби апельсин

Найкращий документальний фільм:

  • "Вся боротьба за демократію" 
  • "Молоді політики" 
  • "Колектив" 
  • Crip Camp
  • "Дік Джонсон мертвий" 
  • "Гунда"
  • MLK / FBI
  • "Агент кротів" 
  • "Мій учитель - восьминіг" 
  • "Ноктюрн" 
  • "Художник і злодій" 
  • "76 днів" 
  • "Час" 
  • "Мисливці за трюфелями" 
  • "Ласкаво просимо в Чечню" 

Найкращий міжнародний художній фільм:

  • "Куди ти йдеш, а куди ти йдеш"
  • "Агент кротів" 
  • "Шарлатан" 
  • "Ще по одній"
  • "Двоє з нас"
  • "Прокляття Ла ЛА ЙОРОНА" 
  • "Найкращий час"
  • "Діти сонця" 
  • "Ніч королів"
  • "Я більше не тут" 
  • "Надія" 
  • "Колектив" 
  • "Дорогі товариші"
  • "Сонце" 
  • "Людина, яка продала свою шкіру" 

Найкращий грим і зачіски:

  • "Хижий птах"
  • "Емма" 
  • "Глорія" 
  • "Елегія Гиллбилли" 
  • "Містер Джангл і різдвяна подорож"
  • "Дрібниця"
  • "Ма Рейні: мати блюзу" 
  • "Манк" 
  • "Одна ніч в Майамі..." 
  • "Піноккіо" 

Найкраща музика до фільму:

  • "Амоніт"
  • "Заметіль душ" 
  • "П'ятеро однієї крові" 
  • "Людина-невидимка"
  • "Містер Джангл і різдвяна подорож" 
  • "Дрібниця" 
  • "Життя попереду" 
  • "Манк" 
  • "Опівнічне небо" 
  • "Мінар" 
  • "Мулан"
  • "Новини з усього світу" 
  • "Особа"
  • "Тенета" 
  • "Суд над Чиказькою сімкою" 

Найкращі візуальні ефекти:

  • "Хижий птах"
  • "Бладшот" 
  • "Манк" 
  • "Любов і монстри" 
  • "Опівнічне небо" 
  • "Айван, єдиний і неповторний" 
  • "Мулан" 
  • "Ласкаво просимо в Чечню" 
  • "Особа" 
  • "Тенета" 

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Автор: Діана Могилєвич