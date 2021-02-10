Два українських фільми "Атлантида" і "Земля блакитна, ніби апельсин" раніше були номіновані на премію "Оскар". Але в опублікованому списку їх не виявилося.
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"Атлантиду" відправили в категорію "Фільм іноземною мовою". А ось друга кінострічка повинна була боротися з 238 іншими фільмами в категорії "Документальний повнометражний фільм".
Поки офіційна кіноакадемія оприлюднила список у дев'яти номінаціях з 23. Можливо, пізніше українські фільми з'являться в списках.
Атлантида
Земля блакитна, ніби апельсин
Найкращий документальний фільм:
- "Вся боротьба за демократію"
- "Молоді політики"
- "Колектив"
- Crip Camp
- "Дік Джонсон мертвий"
- "Гунда"
- MLK / FBI
- "Агент кротів"
- "Мій учитель - восьминіг"
- "Ноктюрн"
- "Художник і злодій"
- "76 днів"
- "Час"
- "Мисливці за трюфелями"
- "Ласкаво просимо в Чечню"
Найкращий міжнародний художній фільм:
- "Куди ти йдеш, а куди ти йдеш"
- "Агент кротів"
- "Шарлатан"
- "Ще по одній"
- "Двоє з нас"
- "Прокляття Ла ЛА ЙОРОНА"
- "Найкращий час"
- "Діти сонця"
- "Ніч королів"
- "Я більше не тут"
- "Надія"
- "Колектив"
- "Дорогі товариші"
- "Сонце"
- "Людина, яка продала свою шкіру"
Найкращий грим і зачіски:
- "Хижий птах"
- "Емма"
- "Глорія"
- "Елегія Гиллбилли"
- "Містер Джангл і різдвяна подорож"
- "Дрібниця"
- "Ма Рейні: мати блюзу"
- "Манк"
- "Одна ніч в Майамі..."
- "Піноккіо"
Найкраща музика до фільму:
- "Амоніт"
- "Заметіль душ"
- "П'ятеро однієї крові"
- "Людина-невидимка"
- "Містер Джангл і різдвяна подорож"
- "Дрібниця"
- "Життя попереду"
- "Манк"
- "Опівнічне небо"
- "Мінар"
- "Мулан"
- "Новини з усього світу"
- "Особа"
- "Тенета"
- "Суд над Чиказькою сімкою"
Найкращі візуальні ефекти:
- "Хижий птах"
- "Бладшот"
- "Манк"
- "Любов і монстри"
- "Опівнічне небо"
- "Айван, єдиний і неповторний"
- "Мулан"
- "Ласкаво просимо в Чечню"
- "Особа"
- "Тенета"
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