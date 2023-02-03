Творець персонажів Олег Куваєв таким чином підтримав Україну.

Російський мультиплікатор Олег Куваєв показав 165 серію гумористичного серіалу "Масяня". У ній головні герої опинилися в 2050 році і заговорили українською мовою.

В основі сюжету Масяня і її чоловік Хрюндель, які живуть в Інгренландії - країні в межах Ленінградської області, відокремленої від РФ і яка вступила в НАТО.

Також у серії є фрагмент, де Масяня застає свого чоловіка за грою "Бахмут-3", де він разом з військовими ЗСУ знищує окупантів.

"Сусідство з цією країною - наша біда. Добре Якутії. Немає кордонів з Московією - немає проблем", - говорить Хрюндель.

Крім того, дія картини розгортається в 2050 році, коли Україна вже перемогла у війні з Росією, а країна-терориста виявилася ізгоєм у всьому світі. Куваєв в новій серії "Масяні" передбачив розпад Росії, повну ізоляцію і репарації.

Нагадаємо, раніше Олег Куваєв в одній із серій Масяні висловив підтримку Україні. Згідно з сюжетом, Хрюндель знайшов інопланетну літаючу тарілку, і вони з Масянею полетіли в Україну, щоб допомогти закінчити війну.

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