Згідно з сюжетом, всіх росіян, які хочуть війни, відправили на безлюдний острів і вони там один одного повбивали.

Російський мультиплікатор Олег Куваєв, який є творцем легендарного персонажа Масяні, випустив нову серію мультфільму. Згідно з сюжетом, Хрюндель знайшов інопланетну літаючу тарілку, і вони з Масянею полетіли в Україну, щоб допомогти закінчити війну.

Спочатку Масяня пропонувала просто прибирати рашистів, але потім відбувся такий діалог:

"Не можу я по своїх стріляти", - сказав Хрюндель.

"Так це не свої, це вбивці", - заперечила Масяня.

"Там злиденне пацання прийшло гроші заробляти. Там Дімка може бути з нашого під'їзду, він завжди д*білом був. Не вбивати ж його тепер за це. Якщо він д*біл, я що, теж повинен бути д*білом?", - відповів Хрюндель.

"Вигнати їх з України якось треба, згоден", - сказала Масяня.

"Ну звичайно, стільки горя ці мудаки сюди принесли", - з сумом відповів Хрюндель.

Вони придумували різні варіанти, і одним з рішень було облити окупантів фекаліями.

"Біжіть митися, тільки спочатку ганьбу змийте", - крикнула Масяня вслід рашистам, що тікають.

"Реальність на даний момент настільки абсурдна, що можна не паритися робити сюжет хоч скільки-небудь реалістичним. Навпаки, чим більше абсурду, тим ближче виходить до реальності. А гумор виживе, йому плювати на реалізм і він є протилежність агресії. Тому чим більше приколів, тим швидше піде зло", - прокоментував творець ролика Олег Куваєв.

Нагадаємо, гучний епізод "Масяні" про бомбардування російських міст на час зник з YouTube.

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