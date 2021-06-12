Пара познайомилася ще в студентські роки.

Український музикант і фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук розійшовся з дружиною Лялею Фонарьовою. Разом пара була понад 20 років.

Про це артист повідомив у Facebook.

«Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою», – зазначив Вакарчук.

Пара познайомилася ще в студентські роки, Ляля тоді була вже заміжня і вже виховувала доньку Діану. Однак Святослав «не здався без бою» і зрештою завоював серце дівчини.

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«Я боровся за ці стосунки дуже сильно. Але, щоб до честі сказати, рішення щодо свого минулого життя вона прийняла незалежно від нашого знайомства. Тобто це не я зробив так, що її сім’я розпалася. Я просто зустрів її в той момент, коли вона в душі вже все вирішила, а я просто допоміг їй це пережити», – пояснив Святослав.

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Автор: Яна Ставська