Слова пісні написали Сергій Жадан й Alyona Alyona.

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук і співачка Alyona Alyona випустили спільну пісню "Країна дітей" і кліп на неї.

Про це музиканти повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

Читайте такожЧуттєва Христина Соловій випустила перший за три роки альбом (фото, аудіо)Слова пісні написали Сергій Жадан і Alyona Alyona, музику - Святослав Вакарчук. Відеоробота знята на початку травня у місті Лисичанськ на сході України. Головними героями стали діти від 8 до 13 років, які проживають там.

Присвячена нова композиція 15-річному Данилу Дідіку, який став жертвою теракту під час маршу єдності у Харкові в лютому 2015 року.

"Країна дітей" присвячена дітям України, які постраждали внаслідок війни, збройних конфліктів, терактів. Прем'єра у День захисту дітей - це нагадування, що, перш за все, діти потребують захисту від вчинків дорослих, від їхніх безвідповідальних і жорстоких рішень", - пояснили артисти.

Зазначається, що процес роботи над піснею був настільки інтенсивним, що виникла ідея записати й випустити одночасно дві версії пісні композиції: оригінальну версію ОЕ й стилістично іншу версію від Alyona Alyona.

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Автор: Ольга Робейко