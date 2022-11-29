Фінал 1 сезону серіалу залишив чимало запитань і заклав підґрунтя для продовження.

23 листопада стрімінговий сервіс Netflix випустив підлітковий хоррор-серіал з елементами чорної комедії "Венздей" (Wednesday), який моментально став хітом.

Так, на даний момент серіал знаходиться в топ-10 Netflix за кількістю переглядів. Більш того, він став другим серіалом сервісу після "Відьмака" за кількістю користувачів, які підписалися на нього до релізу.

Також серіал отримав позитивний відгуки критиків, які, зокрема, виділили візуальну частину і акторську гру Дженни Ортеги, яка виконала роль Венздей Аддамс. Разом з тим, серіал дорікнули в схожості з підлітковими драмами телеканалу The CW ("Щоденники вампіра", "Рівердейл"). Так, на IMDb у нього оцінка 8,5 балів з 10, а на Rotten Tomatoes – 69% схвалення від критиків і 89% від глядачів.

Про що серіал "Венздей"

Сюжет серіалу "Венздей" обертається навколо 16-річної Венздей з легендарної "Сімейки Аддамс", сюжет якої вже неодноразово втілювали на екрані. Дівчина з вельми специфічного сімейства, яка, мабуть, є найпохмурішою з усіх них, незважаючи на це навчається в звичайній школі, але ні з ким там не товарищує. Після чергової небезпечної витівки батьки вирішують відправити її до академії Nevermore, де вони самі колись познайомилися.

Крім Венздей тут навчаються діти з різними надприродними здібностями, а у самої героїні починають проявлятися екстрасенсорні здібності. Одночасно в Академії починають відбуватися лякаючі події, і поступово Венздей відкриває страшну таємницю, пов'язану з її сім'єю. А також нарешті заводить нових друзів.

Головну роль в серіалі виконала 19-річна Дженна Ортега, яку глядачі могли бачити в недавньому перезапуску "Крику", а також у другому сезоні серіалу "Ти". Роль Мортіші Аддамс виконала Кетрін Зета-Джонс ("Чикаго", "Дванадцять друзів Оушена", "Маска Зорро"), а Гомеса Аддамса – Луїс Гусман ("Нарко", "Як досягти успіху в Америці"). Одного з важливих персонажів у фільмі зіграла Крістіна Річчі, яка зіграла персонажа Венздей у фільмах "Сімейка Аддамс" 1991 і 1993 року.

Чотири епізоди серіалу з восьми зняв легендарний Тім Бертон ("Бітлджус", "Едвард Руки-ножиці", "Сонна лощина", "Труп нареченої"), який також є виконавчим продюсером.

Тепер же багатьох глядачів, яким сподобався цей серіал, хвилює питання – чи буде 2 сезон і коли на нього чекати? Ось що на даний момент відомо (обережно, далі є спойлери).

Чи буде 2 сезон у серіалу "Венздей"

У фінальному епізоді 1 сезону Венздей Аддамс розкрила всі загадки, який з'явилися на її шляху в академії Невермор і місті Єрихон, в якому розташована школа. Проте, фінал залишив чимало запитань і заклав підґрунтя для продовження. Чи втік Тайлер з-під варти? Хто надіслав загрозливе повідомлення на новий телефон Венздей, який їй щойно подарував Ксав'є? І хто стане новим директором Невермора? Відповіді на ці питання глядачі напевно хотіли б отримати.

На даний момент Netflix ще не оголошував про продовження серіалу на другий сезон, проте з огляду на його успіх, шанси на це дуже великі. Найчастіше стрімінговий сервіс оголошує про продовження серіалів на нові сезони протягом місяця після завершення попереднього.

Проте, шоураннери серіалу Альфред Гоф і Майлз Міллар в інтерв'ю Variety повідомили, що вже будують плани з приводу 2 сезону "Вездей".

Зокрема, коли у них запитали, чи планується повернення персонажа Тайлера Галпіна в 2 сезоні, вони відповіли ствердно.

Коли ж у них запитали, чи є вже якісь ідеї, яким може бути 2 сезон у разі продовження, Міллар відповів: "Так. Для нас це завжди погляд у майбутнє, і коли ми сідаємо за створення шоу, в ідеалі ми розглядаємо кілька сезонів. Завжди закладається принаймні три-чотири сезони потенційних сюжетних ліній для персонажів. Вони можуть розвиватися і змінюватися. У нас, безумовно, є досить чіткий план того, що ми хочемо зробити в наступних сезонах".

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