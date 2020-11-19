П'ятий сезон вийде в 2021 році.

Програма "Від пацанки до панянки" вийде у 2021 році під назвою "Покоління залежних".

Читайте такожПерший трейлер нового фільму "Том і Джеррі" (відео)

Дівчат поселять в новий будинок, але там їх зустрічатиме вже всім відомий дворецький і "штучний інтелект Орися".

"Він буде дуже насиченим. Цей сезон реаліті буде наповнений інноваційними та сучасними технологіями - у нас з'явиться "штучний інтелект" вона виконує роль віртуального наглядача. Орися все знає про дівчаток, все бачить і чує. Вона передає всю інформацію викладачам. Але це не означає, що дівчатка не побачать дворецького минулорічного сезону - Олексія Свинторжицького. Він так само буде зустрічати і супроводжувати учасниць на шляху їх трансформації", - розповіла керівник проекту Ксенія Бабенко.

Що стосується керівництва будинку, то їх склад вирішили не міняти. Директором буде Тетяна Мокриді, заступниками Катерина Виноградова та Ірина Зайцева.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН