Програма "Від пацанки до панянки" вийде у 2021 році під назвою "Покоління залежних".
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Дівчат поселять в новий будинок, але там їх зустрічатиме вже всім відомий дворецький і "штучний інтелект Орися".
"Він буде дуже насиченим. Цей сезон реаліті буде наповнений інноваційними та сучасними технологіями - у нас з'явиться "штучний інтелект" вона виконує роль віртуального наглядача. Орися все знає про дівчаток, все бачить і чує. Вона передає всю інформацію викладачам. Але це не означає, що дівчатка не побачать дворецького минулорічного сезону - Олексія Свинторжицького. Він так само буде зустрічати і супроводжувати учасниць на шляху їх трансформації", - розповіла керівник проекту Ксенія Бабенко.
Що стосується керівництва будинку, то їх склад вирішили не міняти. Директором буде Тетяна Мокриді, заступниками Катерина Виноградова та Ірина Зайцева.
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