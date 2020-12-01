"Відіграти назад": новий серіал HBO "переплюнув" на старті знамениту "Гру престолів"

Головні ролі в серіалі грають Ніколь Кідман та Х'ю Грант.

Серіал HBO «Відіграти назад» стартував успішніше за «Гру» престолів» у 2011 році. Читайте такожHBO опублікував тизер першого спецепізоду серіалу "Ейфорія" (відео)Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Зазначається, що перший епізод шоу на британському платному каналі Comcast Sky Atlantic подивилися понад 2,78 мільйона людей. Серіал «Відіграти назад»: що відомо Американський телевізійний міні-серіал в драматичному жанрі, який вийшов на екрани 26 жовтня 2020 року.

Серіал є екранізацією бестселера New York Times, книги «Ти повинна була знати» Джин Ханфф Кореліц.

Головні ролі в серіалі грають Ніколь Кідман і Х'ю Грант. Режисером виступила Сюзанна Бір.

За сюжетом головна героїня Грейс Фрейзер живе в щасливому шлюбі. Вона знайомиться при дивних обставинах з якоюсь Оленою. Через кілька днів поліція виявляє тіло Олени та підозрює, що було скоєно вбивство, до якого причетний чоловік Грейс. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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