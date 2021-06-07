У понеділок відбулася церемонія вручення премії BAFTA TV 2021. Церемонії вручення кінематографічних нагород Британської академії кіно і телевізійних мистецтв - поряд з присудженням премії "Золотий глобус", лауреатів якої вибирають члени Асоціації іноземної преси Голлівуду, - є своєрідною генеральною репетицією "Оскара", оскільки в більшості випадків вони передбачають підсумки голосування членів Американської академії кіномистецтва.
Список переможців премії:
Найкращий драматичний серіал - "Врятуй мене"
Найкращий міні-серіал - "Я можу тебе знищити"
Найкращий комедійний серіал - "Всередині дев'ятого номера"
Найкращий режисер - Міхаела Коел
Найкращий сценарист драматичного серіалу - Міхаела Коел
Найкраща актриса в драматичному серіалі - Міхаела Коел
Найкращий сценарист комедійного серіалу - Софі Віллан (Alma's Not Normal)
Міжнародний проект - "Ласкаво просимо в Чечню"
Найкращий актор в драматичному серіалі - Пол Мескал
Найкраща актриса в комедійному серіалі - Еймі Лу Вуд
Найкращий актор в комедійному серіалі - Чарлі Купер
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