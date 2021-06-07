Стали відомі переможці премії BAFTA TV 2021 (фото, відео)

У ніч на 7 червня відбулася церемонія вручення премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.

У понеділок відбулася церемонія вручення премії BAFTA TV 2021. Церемонії вручення кінематографічних нагород Британської академії кіно і телевізійних мистецтв - поряд з присудженням премії "Золотий глобус", лауреатів якої вибирають члени Асоціації іноземної преси Голлівуду, - є своєрідною генеральною репетицією "Оскара", оскільки в більшості випадків вони передбачають підсумки голосування членів Американської академії кіномистецтва. Список переможців премії: Найкращий драматичний серіал - "Врятуй мене" Найкращий міні-серіал - "Я можу тебе знищити" Найкращий комедійний серіал - "Всередині дев'ятого номера" Найкращий режисер - Міхаела Коел Найкращий сценарист драматичного серіалу - Міхаела Коел Найкраща актриса в драматичному серіалі - Міхаела Коел Найкращий сценарист комедійного серіалу - Софі Віллан (Alma's Not Normal) Міжнародний проект - "Ласкаво просимо в Чечню" Найкращий актор в драматичному серіалі - Пол Мескал Найкраща актриса в комедійному серіалі - Еймі Лу Вуд Найкращий актор в комедійному серіалі - Чарлі Купер Вас також можуть зацікавити новини: Вийшов трейлер нового фантастичного трилера з Х'ю Джекманом (відео)

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