Церемонія вручення премії вже відбулася / фото ua.depositphotos.com

У понеділок відбулася церемонія вручення премії BAFTA TV 2021. Церемонії вручення кінематографічних нагород Британської академії кіно і телевізійних мистецтв - поряд з присудженням премії "Золотий глобус", лауреатів якої вибирають члени Асоціації іноземної преси Голлівуду, - є своєрідною генеральною репетицією "Оскара", оскільки в більшості випадків вони передбачають підсумки голосування членів Американської академії кіномистецтва.

Список переможців премії:

Найкращий драматичний серіал - "Врятуй мене"

Найкращий міні-серіал - "Я можу тебе знищити"

Найкращий комедійний серіал - "Всередині дев'ятого номера"

Найкращий режисер - Міхаела Коел

Найкращий сценарист драматичного серіалу - Міхаела Коел

Найкраща актриса в драматичному серіалі - Міхаела Коел

Режисер отримала нагороду / instagram.com/lilmiquela

Найкращий сценарист комедійного серіалу - Софі Віллан (Alma's Not Normal)

Міжнародний проект - "Ласкаво просимо в Чечню"

Найкращий актор в драматичному серіалі - Пол Мескал

Пол Мескал / kino-teatr.ru

Найкраща актриса в комедійному серіалі - Еймі Лу Вуд

Еймі Лу Вуд / kino-teatr.ua

Найкращий актор в комедійному серіалі - Чарлі Купер

Чарлі Купер / instagram.com/charlie11cooper

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Автор: Діана Могилєвич