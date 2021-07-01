Wellboy – новий протеже скандального продюсера Юрія Бардаша.

Українського виконавця Wellboy запідозрили у плагіаті пісні російських співаків Леоніда Агутіна та Сергія Шнурова.

Користувач Facebook Павло Рєпін з’ясував, що український хіт «Гуси» звучить, як пісня «Какая-то фигня» росіян.

Wellboy — новий протеже скандального українського музичного продюсера Юрія Бардаша (Quest Pistols, Гриби, Луна, YOURA). Антону всього 20 років.

Він родом зі Сумської області. Став відомий завдяки участі в 10 сезоні шоу «Х-фактор» у 2019 році, де дійшов до фіналу. Відтоді про нього було мало чути.

«Ця пісня народилася в моєму селі, коли я надихався природою, деревами і зеленою травою. У ній хотілося висловити свої думки актуальною українською мовою. Щоб рими, вайб, сама мова не була пластмасовою і ватною, щоб це музло гойдало всіх, і «модників» і звичайних типів. Я думаю, у нас вийшло це зробити й наповнити пісню не тільки якісним саундом, а ще й актуальним, правильним посилом», — написав Антон на своїй сторінці у Facebook.

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Автор: Іван Бойко