Актор опублікував в Instagram зворушливий пост і назвав Дуейна Джонсона молодшим братом.

Американський актор і кінорежисер Він Дизель нещодавно посварився з іншим актором Дуейном "Скелею" Джонсоном. Останній говорив про те, що і зовсім зненавидів Дизеля під час зйомок "Форсажу" і більше ніколи не повернеться на майданчик.

Мабуть, Дизель усвідомив, що "перегнув палицю" і вирішив публічно вибачитися перед "Скелею".

"Мій молодший брат Дуейн... час прийшов. Світ чекає на фінал. Як ви знаєте, мої діти називають вас дядьком Дуейном. Не було свята, щоб вони не послали вам добрих побажань... але час прийшов. Спадщина чекає", - написав Дизель.

Читайте також"Це рознос": епатажна MARUV "порвала" мережу новим альбомом No NameТакож він попросив Дуейна повернутися до зйомок фіналу "Форсажу": "Ви повинні з'явитися, не залишайте франшизу без діла, ви повинні зіграти дуже важливу роль. Ніхто інший не зможе зіграти Хоббса. Я сподіваюся, що ви опинитеся на висоті і виконаєте своє призначення", - додав кінорежисер.

Відзначимо, раніше Він Дизель говорив про те, що 11 частина франшизи стане останньою. Вона вийде в 2024 році. Франшиза "Форсаж" стартувала в 2001 році. Крім Дизеля в ній знімалися Пол Уокер (загинув в 2013 році), Мішель Родрігес, Джордана Брюстер, Тайріз Гібсон, Лудакріс, Дуейн Джонсон і Джейсон Стейтем.

Раніше УНІАН повідомляв, чому фільм "Снігу більше не буде" вражає своєю незрозумілістю і при чому тут Чорнобиль.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич