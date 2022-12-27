Серіал вийшов на стрімінговій платформі Netflix тільки місяць тому, а вже став рекордсменом за кількістю переглянутих годин.

Серіал "Венздей" вийшов на платформі Netflix 23 листопада. Він став дуже популярним, поставивши рекорд за кількістю переглянутих годин за тиждень.

Венздей - досить різнобічна особистість. Щоб ідеально це передати в кадрі, актрисі Дженні Ортезі також довелося освоїти деякі навички. Розповідаємо, що знаменитість вчила спеціально для зйомок серіалу.

Гра на віолончелі

Протягом серіалу Венздей кілька разів грала на віолончелі. З'ясувалося, що у Ортеги не було досвіду гри на цьому музичному інструменті, тому за два місяці до зйомок вона вирішила взяти кілька уроків.

У серіалі їй майстерно вдалося зіграти "Paint It Black" групи The Rolling Stones і "Don't Stop" групи Fleetwood Mac.

Німецька мова

Під час певної сцени актрисі потрібно було говорити німецькою. За тиждень до того, як сцену повинні були відзняти, вона заглибилася в німецьку, щоб поставити правильну вимову.

Попри це деякі німецькі глядачі її все ж розкритикували за занадто виразний американський акцент.

Фехтування

Згідно з сюжетом, в школі у Венздей є секція з фехтування, яку героїня регулярно відвідує. Щоб виглядати в кадрі впевнено, Ортега відвідувала тренування.

Як відомо з відкритих джерел, на навчання фехтуванню Дженна ходила двічі на тиждень протягом пари місяців.

Хореографія

Танець Венздей на шкільній вечірці став вірусним в соціальній мережі TikTok практично відразу після прем'єри серіалу. З'ясувалося, що сама героїня виступила постановницею хореографії.

Вона надихнулася рухами зі старих фільмів про готовий, хоча до цього, як стверджує сама зірка, танцями взагалі ніколи не займалася.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як насправді знімали сцену з Річчю - вірним помічником і порадником Венздей. З'ясувалося, що весь цей час на майданчику знаходився актор, який був одягнений в синій комбінезон.

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