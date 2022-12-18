З'ясувалося, що руку "грав" справжній актор, який весь час був на зйомках в синьому костюмі.

Серіал "Венздей", який вийшов 23 листопада 2022 року, підкорив глядачів з усього світу і став справжнім рекордсменом - за перший тиждень його подивилися 341,2 мільйона годин. Попередній рекорд належав серіалу "Дуже дивні справи", четвертий сезон якого за аналогічний період подивилися 335,01 мільйона годин.

Зараз в мережі розповіли один цікавий факт про серіал. Виявилося, Річ - руку, яка є вірним другом і радником головної героїні, - "грає" актор.

Творці вирішили, що за допомогою комп'ютерної графіки неможливо буде настільки ідеально і правдоподібно відтворити руху і "міміку" кисті, тому покликали актора. Він весь час був присутній в кадрі в синьому костюмі. Однак під час перегляду цього, звичайно ж, не видно.

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Відомо, що саме Віктор Доробанту став тією самою рукою з серіалу. Кадрами знімального процесу він поділився у своєму блозі.

Про серіал "Венздей"

Це американський серіал Тіма Бертона в жанрі комедії жахів з надприродними елементами. Головну роль виконала Дженна Ортега.

Практично відразу після прем'єри сцена з її танцем "завірусилася" в TikTok і стала світовим трендом. Її повторили багато українських зірок, наприклад, Павло Зібров і Оля Полякова.

Сама Ортега зізналася, що рухи придумувала сама, переглянувши старі фільми. Однак українці помітили, що танець вже дуже схожий на танець Вєрки Сердючки.

Нагадаємо, зірка серіалу "Венздей" розповіла, що боялася померти 24 лютого через напад РФ.

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