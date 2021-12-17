Співачка представила новий кліп на свій сингл "Тихо".

У кліпі "Тихо" героїня Віри Брежнєвої прилітає на космічному кораблі на незвідану планету, де залишається в повній самоті: наодинці зі своїми думками і чарами навколо. Новий простір захоплює, але чи забуде вона ті почуття, які залишилися на планеті Земля?

На художнє оформлення в павільйоні, де проходили зйомки, пішли десятки годин. Щоб відтворити справжню космічну реальність, на локацію привезли тонни піску і гравію. Художниками-постановниками був відтворений шлюз космічного корабля. А ефектне зображення у фіналі забезпечила CGI-графіка за прикладом тієї, яка використовується на зйомках голлівудських блокбастерів.

У період 25-годинної зйомки відео Вірі Брежнєвій довелося пройти надскладні випробування. Ближче до кінця зміни трапився момент, який і зовсім змусив переживати всю режисерську групу: співачці стало зле під час польоту в повітрі на спеціальних тросах.

"Це була приблизно 20 година знімального процесу, дубль за дублем ми домагалися ефекту левітації у відкритому просторі, коли я відчула, що земля йде з-під ніг, але вже в загальноприйнятому значенні цих слів. Спасибі команді, яка одразу зреагувала, і дала мені якийсь час, щоб відійти, а потім повернутися в кадр і все-таки зняти ідеально, як ми планували", - поділилася Віра Брежнєва.

Читайте такожСпівачка Тейлор Свіфт постане перед судом за плагіатАртистка додала, що її новий кліп на пісню "Тихо" - це алегорія космічної самотності: "Складно усвідомити наскільки ми маленька піщинка в розмірах величезного всесвіту. Але, якщо в наших серцях є любов - ми не одні".

Режисером кліпу "Тихо" став Сергій Солодкий, а ідея - вже традиційно належить самій Вірі Брежнєвій і Костянтину Меладзе, який розповів докладніше про планету, де опиняється Віра: "Це планета ілюзій і нездійснених мрій, які не здійснилися, там все ідеально красиво. Але при цьому, дуже хочеться повернутися з цього раю на недосконалу Землю - до людей. До однієї людини, яка чекає там, на Землі. Може, цю планету і варто було б назвати ім'ям Тихо".

Нагадаємо, раніше Віру Брежнєву жорстко потролили в прямому ефірі.

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Автор: Діана Могилєвич