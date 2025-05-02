В український прокат фільм вийде 28 серпня 2025 року.

Кінокомпанія Searchlight Pictures показала трейлер комедійної драми "Роузи" (The Roses).

Ц центрі сюжету – подружжя Айві та Тео Роуз, чиє життя, на перший погляд, є ідеальним: успішна кар'єра, щасливий шлюб, чудові діти. Та за фасадом цієї бездоганної родинної ідилії зріє буря. У той час як професійне життя Тео стрімко йде на спад, амбіції Айві лише набирають обертів. Те, що здавалося партнерством, поступово перетворюється на арену мовчазного протистояння, де накопичені образи, ревнощі та суперництво стають вибухонебезпечною сумішшю.

Стрічка знята за мотивами роману "Війна подружжя Роуз" 1981 року американського письменника Воррен Адлер. Книга вже була екранізована у 1989 році – тоді в однойменному фільмі головні ролі авторства актора Денні Девіто, окрім нього самого, зіграли Майкл Дуглас та Кетлін Тернер.

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Головні ролі у новому фільмі заграли британські зірки Олівія Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Батько", "Вонка") та Бенедикт Камбербетч ("Доктор Стрендж", "У руках пса", "Гра в імітацію", серіал "Шерлок").

Також у ньому задіяні Енді Семберґ ("Зависнути у Палм-Спрінгз"), Кейт Маккіннон ("Барбі", "Мисливці на привидів"), Еллісон Дженні ("Я, Тоня", "Сенсація"), Шуті Ґатва ("Барбі", серіали "Сексуальна освіта", "Доктор хто"), Джеймі Деметріу ("Круелла", серіал "Погань") та інші.

Зняв фільм американський режисер Джей Роуч ("Остін Паверс", "Знайомство з Факерами").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 28 серпня 2025 року.

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